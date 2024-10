Livornotoday.it - Serie D | Livorno-Aquila Montevarchi 4-1, Indiani: "Ottima gara, abbiamo dimostrato di avere venti titolari"

Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DITODAYAltra (convincente) vittoria. Il, nell'ottava giornata del girone E diD, ha superato all'Armando Picchi per 4-1 l'consolidando così il proprio primato in classifica. Un successo giunto al termine di una prestazione