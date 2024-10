Sport.quotidiano.net - Serie D girone A: Oltrepò, è sfida salvezza. Città di Varese e Vogherese, trasferte difficili

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Oggi pomeriggio, alle 15, le tre squadre della nostra regione scenderanno in campo per la 10ª giornata del campionato diD,A. Ildiaffronta una delicata trasferta in Piemonte, sul campo dell’Asti, con l’obiettivo di riscattare la brutta sconfitta di tre giorni fa contro il Saluzzo. I biancorossi devono assolutamente evitare di perdere altri punti per restare in scia della capolista Bra, distante 4 lunghezze. Per tornare al successo, è essenziale ritrovare solidità difensiva e cinismo in attacco. Lasi prepara a unainsidiosa contro il Derthona al “Fausto Coppi“, cercando un risultato positivo per allungare la striscia di risultati utili. Questa gara, che richiama i mitici anni ‘80, sarà cruciale per il futuro della squadra in unmolto equilibrato.