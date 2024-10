Romatoday.it - Scuole da tagliare a Roma, l'ora delle scelte si avvicina. Tempi stretti per decidere i nuovi accorpamenti

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non ci sono ancoraufficiali, ma lesono già in allerta. Il tema è quello del dimensionamento scolastico: dopo le sforbiciate di quest’anno, nel 2025/26 è previsto in tutto il Lazio il taglio di 23 autonomie scolastiche. Il che significa che adovrebbero essere circa 14