Fanpage.it - Sarah Scazzi, la serie tv sul delitto di Avetrana non andrà in onda: tribunale dispone la sospensione

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildi Taranto ha emesso un provvedimento che stabilisce lacautelare della fiction "- Qui non è Hollywood", dedicata all'omicidio dila cui messa in, sulle piattaforme Disney+, era prevista per il 25 ottobre, dopo il ricorso presentato dai legali per conto del sindaco Iazzi.