Sanità Meloni | Dopo il covid i disturbi della psiche sono in aumento come le richieste di aiuto

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "Purtroppo, le statistiche ci dicono che i disturbi della psiche sono in aumento e che sono in crescita le richieste di assistenza psicologica. Tendenza che le conseguenze della crisi pandemica hanno accentuato, in particolare nelle fasce più giovani della popolazione. Molte scelte adottate durante la pandemia si sono rivelate sbagliate e nocive per la salute di bambini e adolescenti e ciò sta rendendo la situazione attuale sempre più preoccupante. Anche per questo, il Governo si è impegnato a rendere strutturale il bonus psicologo, aumentando le risorse a disposizione e alzando a 1500 euro l'importo massimo che un cittadino può richiedere per coprire le spese sostenute".

