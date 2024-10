Salute, Guidi: “Per il neuropsichiatra Pinocchio è un bambino che cerca di superare l’autismo” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 'Prendendo le sembianze umane perde allegria e il diritto di sbagliare, cose che ai bambini vengono negate sempre di più' "Per il neuropsichiatra Pinocchio è il bambino che cerca in ogni modo di superare l'autismo. Come il bambino, vive nelle prime fasi dell'infanzia e cade nei tranelli del gatto, della volpe, nelle tentazioni, ma ci Sbircialanotizia.it - Salute, Guidi: “Per il neuropsichiatra Pinocchio è un bambino che cerca di superare l’autismo” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) 'Prendendo le sembianze umane perde allegria e il diritto di sbagliare, cose che ai bambini vengono negate sempre di più' "Per ilè ilchein ogni modo dil'autismo. Come il, vive nelle prime fasi dell'infanzia e cade nei tranelli del gatto, della volpe, nelle tentazioni, ma ci

