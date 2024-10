Ilgiornaleditalia.it - Rugby: Nazionale. Quesada "Test match opportunità, focus sulla crescita"

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Contro l'Argentina per me sarà una partita speciale", dice il ct degli azzurri MILANO - "Con l'Argentina sarà una partita speciale, è il mio paese, ma l'impegno sarà al 100% per la maglia italiana. Sarà una sfida incredibile. Loro arrivano nel miglior momento possibile, ma la mia fiducia in questo