Rugby Duodo A novembre vogliamo vincere ma conta la prestazione

Si avvicina la finestra autunnale dei test match di Rugby e l'Italia di Gonzalo Quesada chiuderà il 2024 affrontando Argentina, Georgia e Nuova Zelanda. Tre sfide che, per motivi diversi, avranno un forte impatto mediatico e sportivo e oggi a Milano sono stati presentati i tre match, alla presenza del presidente federale Andrea Duodo. "Affrontiamo un trittico molto importante, con tre partite impegnative. A Udine affrontiamo l'Argentina in un match con grande significato, sai per noi in quanto latini sia soprattutto per Gonzalo, che ha giocato con i Pumas e adesso siede sulla nostra panchina" ha dichiarato il presidente della Fir Andrea Duodo. "A Genova ci sarà una partita importantissima perché ci misuriamo con i nostri inseguitori. La Georgia è cresciuta molto, è una squadra dura con giocatori che frequentano campionati europei di altissimo livello.

