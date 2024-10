Ecodibergamo.it - Roberto Devereux e Don Pasquale: ecco la decima edizione del Donizetti Opera

Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) TEATRO . Il programma completo del Festival dedicato a Gaetano. In calendario dal 14 novembre sino al 1°dicembre anche Zoraida di Granata è la rarità per #200.Tornano LUve, gli incontri tematici, presentazioni, prove aperte, attività per scuole e famiglie.