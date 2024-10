Frosinonetoday.it - Ritrovato in buone condizioni Silvio Bielli, era scomparso da ieri mattina

Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si è conclusa con un lieto fine, per fortuna, la scomparsa di. Il 42enne di Cave è statopoco prima di pranzo di oggi ed è in. La buona notizia in queste ore sta facendo il giro dei social e la conferma è arrivata anche dall'associazione Penelope Lazio Odv