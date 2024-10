Ilgiorno.it - Ripulita l’area vicino allo sbocco del nuovo tunnel

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La stradina deldi viale Trivulzio vicina alferroviario di Codogno è stata. "Dopo 30 anni il Comune, che ora ne ha competenza, è intervenuto e la zona è statae resa decorosa – comunica il sindaco Francesco Passerini –. I lavori termineranno domani (oggi per chi legge, ndr) e tutto si è svolto secondo i piani". "Volevamo migliorare la sicurezza e la percorribilità di questo tratto di strada chiusa, per renderlo decoroso e sicuro, a vantaggio di chi percorre il sottopassaggio pedonale ferroviario – aggiunge –. Anche per gli studenti del Calam. Tra l’altro ricordo che tra il 28 e il 29 ottobre il sottopassaggio stesso rimarrà chiuso per l’installazione di una copertura: gli operai sostituiranno la copertura della pensilina su viale Trivulzio, che era provvisoria, con quella definitiva". P.A.