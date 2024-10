Spazionapoli.it - “Rinnovo Kvara? Hanno il riferimento dell’accordo con Osimhen”: la sentenza in diretta

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La situazione relativa aldiè sempre più al centro del dibattito in casa Napoli. Anche Andrea D’Amico ha parlato della questione in. L’agente Andrea D’amico, ha parlato in queste ore ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione legata a Khvichatskhelia, ad oggi al centro dell’attenzione per il caso. Come noto, infatti, le parti stanno cercando un accordo per provare a prolungare l’accordo del giocatore con il club azzurro, ma al tempo stesso c’è distanza tra domanda e offerta. Ad oggi la situazione è in fase di stallo, almeno fino a quando le parti non si incontreranno da vicino per provare a capire quali possano essere gli elementi utili per trovare la quadra. Mamuka Jugeli, agente del georgiano, dovrebbe incontrare il club nei prossimi giorni, probabilmente a ridosso della sfida contro il Milan di Fonseca.