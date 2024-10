Modenatoday.it - Rigenerazione del centro di Limidi: al via il processo partecipativo per la nuova piazza

Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Venerdì 25 ottobre alle 20.30 prende avvio ilper ladeldi. La trasformazione dell’area centrale della frazione di Soliera (via Papotti epolifunzionale annesso) è un'opportunità per costruire insieme uno spazio su misura per la comunità