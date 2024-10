Ricerca, come funziona il cervello dei bimbi? Le differenze tra maschi e femmine (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (Adnkronos Salute) - Lui spesso distratto, lei 'centrata' e meditabonda già da piccola. I genitori se ne accorgono: bambini e bambine sembrano pensare diversamente. Ma cosa dice la scienza? come funziona davvero il cervello dei bimbi? E cosa cambia tra maschi e femmine? Ha provato a rispondere a queste domande uno studio guidato da Lisa Toffoli e Giovanni Mento del Dipartimento di Psicologia generale dell'università di Padova, in collaborazione con Gian Marco Duma dell'Irccs 'E. Medea' di Conegliano e Duncan Astle dell'università di Cambridge nel Regno Unito. La Ricerca, pubblicata su 'Human Brain Mapping', suggerisce che nei bambini piccoli l'attività cerebrale a riposo - che è collegata al funzionamento cognitivo - differisce in base al sesso. Gli autori, spiegano dall'Associazione La Nostra Famiglia a cui fa capo l'Irccs E. Iltempo.it - Ricerca, come funziona il cervello dei bimbi? Le differenze tra maschi e femmine Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (Adnkronos Salute) - Lui spesso distratto, lei 'centrata' e meditabonda già da piccola. I genitori se ne accorgono: bambini e bambine sembrano pensare diversamente. Ma cosa dice la scienza?davvero ildei? E cosa cambia tra? Ha provato a rispondere a queste domande uno studio guidato da Lisa Toffoli e Giovanni Mento del Dipartimento di Psicologia generale dell'università di Padova, in collaborazione con Gian Marco Duma dell'Irccs 'E. Medea' di Conegliano e Duncan Astle dell'università di Cambridge nel Regno Unito. La, pubblicata su 'Human Brain Mapping', suggerisce che nei bambini piccoli l'attività cerebrale a riposo - che è collegata almento cognitivo - differisce in base al sesso. Gli autori, spiegano dall'Associazione La Nostra Famiglia a cui fa capo l'Irccs E.

