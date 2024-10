Quotidiano.net - Ribera conferma, stop alle auto diesel-benzina nel 2035

"L'obiettivo di neutralità climatica per leentro ilcrea prevedibilità per investitori e produttori. Per arrivarci sarà necessario un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico, in cui gli e-fuel hanno un ruolo da svolgere attraverso una modifica mirata del regolamento come parte della revisione prevista". Lo sottolinea la vicepresidente esecutiva designata della Commissione europea, Teresa, responsabile per le politiche green Ue, nelle rispostedomande scritte degli eurodeputati in vista delle audizioni.