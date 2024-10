Europa.today.it - Report torna su Rai3, Ranucci: "Qualcuno in Rai ha deciso di dare tutto lo spazio del lunedì a Giletti"

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)sta perre: la data del debutto della nuova stagione del programma che ha fatto la storia nell'ambito del giornalismo investigativo in tv è per domenica 27 ottobre in prima serata, come sempre su Rai 3. Per l'occasione, il conduttore e autore Sigfridoha rilasciato