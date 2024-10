Quotidiano.net - Raggiunge in anticipo l’obiettivo di crescita

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bbva (in foto l’ad Onur Genç) ha acquisito 580.000 clienti in Italia nei tre anni di attività bancaria retail nel Paese, avvicinandosi alprefissato per la fine del 2024, pari a 600.000 clienti. La banca prevedeva l’acquisizione di 100.000 clienti all’anno. "In soli tre anni – cita una nota – ha superato questo traguardo".