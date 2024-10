Liberoquotidiano.it - "Questioni che non vi riguardano. Attenti". L'oroscopo di Branko: per chi sono brutte notizie

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Le stelle di", l'di oggi mercoledì 23 ottobre. ARIETE L'alba di un nuovo giorno e di un nuovo periodo. Inizia una nuova scena astrale, il Sole, fonte di tutte le energie di un, dalla Bilancia passa nel segno dello Scorpione, un tipo che voi conoscete bene e che avrete modo di incontrare oggi stesso. In quel segno transita ancora Mercurio molto buono per tutte lepratiche, affari, dove siete favoriti anche da Giove, per il successo rinunciate al divertimento, ma non alla porzione quotidiana di sex. TORO Profuma questa Luna in Cancro come il tartufo d'Alba, nonostante il disordine dei mercati finanziari voi venderete il vostro prodotto molto bene, ma solo perché avete organizzato tutto prima di questo Sole in Scorpione. Momento buono anche per un cambio di casa, un progetto matrimoniale.