Pronostici Champions League: Schedina per il 23 Ottobre 2024 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per la giornata del 23 Ottobre 2024, proponiamo una Schedina che comprende nove gare di Champions League. Le partite selezionate offrono un mix di Pronostici classici e multigol, per creare una Schedina che punta a un equilibrio tra rischio e potenziale vincita. Ecco i nostri suggerimenti per affrontare al meglio questa giornata di coppa. Schedina del Giorno Partita Pronostico Quota Atalanta vs Celtic 1 1.45 Brest vs Bayer Leverkusen Combo X2 + Multigol 2 – 5 1.45 Atlético de Madrid vs Lille 1 1.50 Barcellona vs Bayern Monaco Multigol 1 – 3 casa + 1 – 3 ospite 1.65 Manchester City vs Sparta Praga Squadra casa segna in entrambi i tempi 1.45 BSC Young Boys vs Inter 2 1.40 Red Bull Salisburgo vs Dinamo Zagabria Multigol 2 – 4 1.55 Benfica vs Feyenoord Combo 1X + Multigol 2 – 5 1.50 Lipsia vs Liverpool Gol 1. Pronosticipremium.com - Pronostici Champions League: Schedina per il 23 Ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per la giornata del 23, proponiamo unache comprende nove gare di. Le partite selezionate offrono un mix diclassici e multigol, per creare unache punta a un equilibrio tra rischio e potenziale vincita. Ecco i nostri suggerimenti per affrontare al meglio questa giornata di coppa.del Giorno Partita Pronostico Quota Atalanta vs Celtic 1 1.45 Brest vs Bayer Leverkusen Combo X2 + Multigol 2 – 5 1.45 Atlético de Madrid vs Lille 1 1.50 Barcellona vs Bayern Monaco Multigol 1 – 3 casa + 1 – 3 ospite 1.65 Manchester City vs Sparta Praga Squadra casa segna in entrambi i tempi 1.45 BSC Young Boys vs Inter 2 1.40 Red Bull Salisburgo vs Dinamo Zagabria Multigol 2 – 4 1.55 Benfica vs Feyenoord Combo 1X + Multigol 2 – 5 1.50 Lipsia vs Liverpool Gol 1.

