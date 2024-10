Sbircialanotizia.it - Previdenza, Damiano: “Quella complementare sia obbligatoria con fiscalizzazione di vantaggio”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) "A mio parere, oggi lanon è più quel qualcosa in più da aggiungere all'assegno come era tempo fa, ma è piuttosto è fondamentale per arrivare a qualcosa di dignitoso quando si andrà in pensione. Accanto al pilastro pubblico, quindi, l’iscrizione alladovrebbe diventarema con un forte sostegno di