Prato, nuovo colpo: in mediana arriva Scarafoni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 -per il, che dopo la difesa rinforza anche il centrocampo con un ex Albenga, la stessa società da cuimister Marco Mariotti. E' ufficiale infatti l'acquisto di Roberto, classe 2005. Lungo la lineapuò occupare il ruolo di mezzala sia destra che sinistra. Ha iniziato la stagione appunto nell'Albenga, disputando sei partite da titolare (più una in coppa di serie D), salvo poi procedere alla rescissione del contratto per le note vicende societarie. L'anno passato ha invece vissuto un'annata da titolare al Sarrabus Ogliastra, sempre nel campionato di serie D, con 24 presenze all'attivo. Il debutto fra i dilettanti c'era stato l'anno precedente, nel 2022/2023, nel Ladispoli.ha già cominciato a lavorare con i nuovi compagni, ma non sarà a disposizione per la trasferta di domani a San Marino.