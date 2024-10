Messinatoday.it - Pochi esattori ai caselli autostradali, l'allarme dei sindacati: "Costretti a rinunciare al riposo"

Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Problemi a coprire i turni base e personale d'ufficio costretto a soppperire. Questa la situazione del servizio esazione del Cas, come denunciano in una nota Filt Cgil, Filt Cisl, Uiltrasporti e Ugl. Ichiedono al Consorzio Autostrade Siciliane una rapida soluzione per limitare i disagi