Frosinonetoday.it - Picinisco, ancora un successo alla riscoperta delle tradizioni pastorali

Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nonostante le condizioni meteo non certo favorevoli,una voltaè stato preso d’assalto da migliaia di persone in occasione della versione autunnale di Pastorizia in festival.La tradizionale kermesse culturale e gastronomica esalta l’attività pastorale e le peculiarità della