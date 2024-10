Lapresse.it - Pescara, nel media center lo speciale gelato ‘Gusto G7’

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una ‘dolce’ sorpresa ha accolto i giornalisti aldi, l’apposito hub dedicato alla stampa in occasione del G7 Sviluppo in programma dal 22 al 24 ottobre. Proprio all’ingresso dell’edificio, infatti, è stato posizionato un piccolo carretto per i gelati, curato dalla storica gelateria pescarese ‘A modio mio’. In particolare, per l’occasione è stato presentato un gusto, ilG7’, composto dalle celebri ferratelle abruzzesi, accompagnate da una confettura di uve Montepulciano addensate con le mele cotogne.