Perché infangare i nostri agenti è anti-italiano

La sicurezza dello Stato è garta dalla imparzialità della magistratura, delle forze dell'ordine, della Difesa, dei Servizi segreti, degli apparati dello Stato che monitorano, sorvegliano, fanno prevenzione e rispondono all'emergenza. Quando uno di questi elementi è deviato dal suo essere «neutro», le cose sono destinate a non andare bene. I tribunali che applicano il pregiudizio ideologico alle sentenze in materia di immigrazione (e non solo) sono un caso abnorme e non c'è bisogno di aggiungere niente a quel che già abbiamo scritto. Accusare la polizia italiana di razzismo, coprendosi con il cappello del Consiglio d'Europa, come ha fatto ieri la sinistra, è un'operazione spericolata sul piano politico e completamente falsa rispetto a quella che si chiama realtà