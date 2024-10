Lanazione.it - Pauroso volo, auto fuori controllo atterra sui container di un cantiere edile

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Perugia, 23 ottobre 2024 – Paura a Perugia in zona Case Bruciate. Un’ha perso ilsfondando un parapetto e facendo undi tre metri. Un botto, con il veicolo che è finito su alcunidi un. Accade nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre. Miracolato l’mobilista, che è uscito da solo dall’e che ha riportato soltanto poche escoriazioni. Tanta la paura. A intervenire per il recupero del mezzo sono stati i vigili del fuoco di Perugia. Sconcerto tra la gente della zona per un incidente singolare e spettacolare e che poteva avere conseguenze ben più gravi. Anche isu cui la macchina èta hanno riportato danni. Fortunatamente in quel momento nessuno passava in quel punto del