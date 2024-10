Papa; guerra non perdona. In Palestina attacchi inumani (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Città del Vaticano, 23 ott. (askanews) – “Preghiamo per la pace. Oggi, presto al mattino, ho ricevuto le statistiche dei morti in Ucraina. Sono incredibili, la guerra non perdona, la guerra è una sconfitta dall’inzio. Preghiamo che Dio ci dia la pace a tutti”. Il nuovo appello alla pace nel mondo è venuto oggi da Papa Francesco al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro. “Non dimentichiamo il Myanmar e la Palestina che sta vivendo attacchi inumani, Israele, e tutte le nazioni che sono in guerra”, ha quindi proseguito il pontefiche che, rivolgendosi ai fedeli, ha poi concluso: “c’è una cifra che deve spaventarci: gli investimenti che danno più guadagno sono in armi, guadagnare con la morte”. L'articolo Papa; guerra non perdona. In Palestina attacchi inumani proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Città del Vaticano, 23 ott. (askanews) – “Preghiamo per la pace. Oggi, presto al mattino, ho ricevuto le statistiche dei morti in Ucraina. Sono incredibili, lanon, laè una sconfitta dall’inzio. Preghiamo che Dio ci dia la pace a tutti”. Il nuovo appello alla pace nel mondo è venuto oggi daFrancesco al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro. “Non dimentichiamo il Myanmar e lache sta vivendo, Israele, e tutte le nazioni che sono in”, ha quindi proseguito il pontefiche che, rivolgendosi ai fedeli, ha poi concluso: “c’è una cifra che deve spaventarci: gli investimenti che danno più guadagno sono in armi, guadagnare con la morte”. L'articolonon. Inproviene da Ildenaro.it.

