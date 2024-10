Otb Renzo Rosso mette in standby la quotazione in Borsa

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) È un passo significativo, ma da valutare con cautela: per questo motivodecide dire inlaindi Otb (Only The Brave), la holding che controlla, tra gli altri, il brand Diesel. La società dell’imprenditore veneto resta momentaneamente sospesa, in attesa di condizioni di mercato più favorevoli e di valutazioni migliori per il settore moda. Oltre a Diesel, Otb controlla anche marchi come Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf e Jil Sander, oltre a Staff International, Brave Kid e Stephen. Inoltre, detiene una quota di minoranza nel brand statunitense Amiri. Durante il Milano Global Fashion Summit,, presidente e fondatore del gruppo, dichiara che “è preferibile aspettare il momento giusto. Nel frattempo, ci concentriamo sull’organizzazione interna delle aziende, che devono essere ben strutturate”.