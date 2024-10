Romatoday.it - Open Day per Scuole e Università al centro multimediale Europa Experience - David Sassoli

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In occasione del secondo anniversario di, l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, insieme alla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e all’Agenzia Italiana per la Gioventù, lancia l’Day per.L’evento, rivolto a