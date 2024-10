Omicidio Scazzi, tribunale sospende messa in onda serie tv (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il giudice della sezione civile del tribunale di Taranto, Antonio Attanasio, ha accolto il ricorso d'urgenza presentato nei giorni scorsi dal sindaco di Avetrana Antonio Iazzi, con un provvedimento di sospensione cautelare della messa in onda della serie tv 'Avetrana-Qui non è Hollywood', sull'Omicidio di Sarah Scazzi, prevista dal 25 ottobre sulla piattaforma Disney+. Il primo cittadino, attraverso un pool di legali, chiedeva "la rettifica della denominazione" della serie tv e la sua "sospensione immediata". Il giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 5 novembre. Quotidiano.net - Omicidio Scazzi, tribunale sospende messa in onda serie tv Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il giudice della sezione civile deldi Taranto, Antonio Attanasio, ha accolto il ricorso d'urgenza presentato nei giorni scorsi dal sindaco di Avetrana Antonio Iazzi, con un provvedimento di sospensione cautelare dellaindellatv 'Avetrana-Qui non è Hollywood', sull'di Sarah, prevista dal 25 ottobre sulla piattaforma Disney+. Il primo cittadino, attraverso un pool di legali, chiedeva "la rettifica della denominazione" dellatv e la sua "sospensione immediata". Il giudice ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 5 novembre.

