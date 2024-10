Omicidio a Nova Milanese, donna uccisa a coltellate dal cognato (Di mercoledì 23 ottobre 2024) E' accusato di Omicidio e tentato Omicidio l'uomo di 62 anni che nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre avrebbe colpito a coltellate, fino a ucciderla, la cognata. Ferita anche la figlia della donna, una ragazza di 28 anni.L'Omicidio si è consumato a Nova Milanese dove una donna di 63 anni, è Monzatoday.it - Omicidio a Nova Milanese, donna uccisa a coltellate dal cognato Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) E' accusato die tentatol'uomo di 62 anni che nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre avrebbe colpito a, fino a ucciderla, la cognata. Ferita anche la figlia della, una ragazza di 28 anni.L'si è consumato adove unadi 63 anni, è

