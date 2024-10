Omicidio a Nova Milanese: donna uccisa a coltellate dal cognato dopo lite per un parcheggio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Omicidio a Nova Milanese nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre. Una donna di 63 anni, è stata uccisa a coltellate nel condominio dove abitava in via Magellano. L'aggressione mortale, secondo quanto al momento emerso, sarebbe avvenuta al culmine di una violenta lite tra parenti, all'interno della Monzatoday.it - Omicidio a Nova Milanese: donna uccisa a coltellate dal cognato dopo lite per un parcheggio Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre. Unadi 63 anni, è statanel condominio dove abitava in via Magellano. L'aggressione mortale, secondo quanto al momento emerso, sarebbe avvenuta al culmine di una violentatra parenti, all'interno della

