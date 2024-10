Bergamonews.it - OktoBergFest, Molte Fedi e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)al Piazzale degli Alpini, il Premio Costruttori di Ponti all’Aula Magna di Sant’Agostino, il gruppo di lettura a Ponte San Pietro e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 23 ottobre. Ecco gli appuntamenti.Sino al 16 febbraio la celebre artista Marina Abramovi? è protagonista di un prestigioso progetto espositivo che si potrà visitare a Gres Art 671, ain via San Bernardino, 141. Il centro per l’arte e la cultura nato a, su iniziativa del Gruppo Italmobiliare con Fondazione Pesenti, inaugura il 14 settembre una mostra dedicata alla decana di tutte le forme d’espressività legate al corpo e da esso derivanti, una delle personalità più influenti e iconiche del panorama artistico del nostro tempo. I biglietti sono acquistabili sul sito gresart671.org.