Today.it - Nel derby con Forlì sarà “Red Passion”: Rbr e NTS Informatica colorano il PalaFlaminio

Leggi tutta la notizia su Today.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si è svolta nella mattinata di mercoledì (23 ottobre) la conferenza stampa che ha svelato Red, l’evento organizzato dalla Rivierabanca Basket Rimini in collaborazione con NTS, volto a trasformare gli spalti del Flaminio in una marea rossa per ilcontrodi domenica