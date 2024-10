Anteprima24.it - Napoli, parco Mascagna: ‘Pulcinella’ abbandonato tra i rifiuti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Tra i tanti guasti causati dal perdurare dello stato di degrado e d’abbandono che continua a manifestarsi nelcomunale, un’area a verde attrezzata di poco più di un ettaro, posta a confine dei quartieri Vomero e Arenella, chiusa oramai dal lontano 8 settembre 2023, quindi da oltre un anno, va evidenziata la condizione nella quale si trova attualmente l’opera d’arte in bronzo: “Pulcinella il dubbio dell’uovo”, realizzata nel 1996 dal maestro Lello Esposito, posta in un prato nei pressi dell’ingresso su via Pacio Bertini. Prato che, nel frattempo, è stato di fatto trasformato in una discarica di detriti e materiali di risulta non ancora rimossi. La scultura in questione, ad altezza di bambino, originariamente aveva due manine che però nottetempo furono rubate, lasciando una cavità che l’autore decise di riempire con un cuore.