Napolitoday.it - Napoli meravigliosa: all'alba di stamane spettacolo mozzafiato da Posillipo

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un', con colori da togliere il fiato. Il nuovo giorno è iniziato così, a dispetto delle previsioni meteo che segnalavano cielo grigio e nuvoloso. E anche se in mattinata qualche goccia di pioggia è caduta in città, non ha potuto offuscare lomaestoso del