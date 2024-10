Muore annegata nel laghetto: si indaga per istigazione al suicidio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) E' giunto ad una clamorosa svolta il caso della donna di 59 anni, Rossella Zanin che domenica 21 ottobre è morta dopo essere caduta in un lago all'interno di una struttura specializzata nella pesca sportiva di Este. Il procuratore della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato ha comunicato che la Padovaoggi.it - Muore annegata nel laghetto: si indaga per istigazione al suicidio Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) E' giunto ad una clamorosa svolta il caso della donna di 59 anni, Rossella Zanin che domenica 21 ottobre è morta dopo essere caduta in un lago all'interno di una struttura specializzata nella pesca sportiva di Este. Il procuratore della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato ha comunicato che la

