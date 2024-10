Lanazione.it - Moretti si difende dalle accuse con il rito abbreviato

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roberto, l’investigatore privato di Torino, da lunedì è tornato in libertà, dopo che dal 10 ottobre gli era stato concesso l’obbligo di dimora. Con gli avvocati Flavio Campagna di Torino e Alberto Rocca di Prato, ha deciso di proseguire sulla strada delordinario chiedendo il giudizio. Secondo l’accusa, il tenente colonnello Sergio Turini, del quale è amico da tempo, avrebbe procacciato clienti all’amico Robertofornendogli informazioni ricavate abusivamente dalla banca dati in uso alle forze dell’ordine in cambio di un paio di bottiglie di vini pregiati.La scelta dirsi insi può ricondurre, secondo l difesa, sia al legame amicale esistente tra i due imputati sia al fatto che l’investigatore avrebbe svolto la sua attività in assoluta correttezza. E’ attesa la data dell’udienza.