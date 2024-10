Montecitorio, question time con i ministri Ciriani e Bernini (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ROMA – Si svolgerà oggi, 23 ottobre, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponderà a interrogazioni – rivolte al ministro dell’Interno – sulle procedure di individuazione e trasferimento dei migranti presso i centri in Albania, con particolare riferimento al recente utilizzo della nave Libra e ai relativi costi (Fratoianni – AVS); sulle iniziative volte ad assicurare un corretto funzionamento dei cosiddetti braccialetti elettronici, ai fini di un efficace contrasto della violenza contro le donne (Ascari – M5S). Risponderà, inoltre, a un’interrogazione – rivolta al ministro dell’Ambiente – sull’adozione a livello nazionale di un piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica del territorio (De Maria – PD-IDP). Lopinionista.it - Montecitorio, question time con i ministri Ciriani e Bernini Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) ROMA – Si svolgerà oggi, 23 ottobre, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, risponderà a interrogazioni – rivolte al ministro dell’Interno – sulle procedure di individuazione e trasferimento dei migranti presso i centri in Albania, con particolare riferimento al recente utilizzo della nave Libra e ai relativi costi (Fratoianni – AVS); sulle iniziative volte ad assicurare un corretto funzionamento dei cosiddetti braccialetti elettronici, ai fini di un efficace contrasto della violenza contro le donne (Ascari – M5S). Risponderà, inoltre, a un’interrogazione – rivolta al ministro dell’Ambiente – sull’adozione a livello nazionale di un piano straordinario di difesa idraulica e idrogeologica del territorio (De Maria – PD-IDP).

