Ministero Cultura Spano si è dimesso

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) 14.45 Francescosi èda capo di gabinetto deldella. In una lettera indirizzata al ministro dellaGiuli,scrive: "Con sofferta riflessione mi sono determinato a rassegnarle le mie dimissioni"."Il contesto venutosi a creare,non privo di sgradevoli attacchi personali, non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero necessaria". "Ritengo doveroso fare un passo indietro.Ciò non mi impedisce di esprimerle la mia profonda gratitudine per stima e sostegno che mi ha mostrato, senza esitazione".