Ilgiorno.it - Milano, taxi si “scontra” col pavé di via Meravigli e si ribalta

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Ore 17.20 di sabato 12 ottobre. Ilparte dal semaforo all'incrocio con via Dante e prosegue lungo via. La dashcam installata nell'abitacolo riprende la strada: le altre auto che svoltano a sinistra, una macchina della polizia sul lato opposto della carreggiata e una bici. L'auto bianca si lascia la due ruote sulla destra e dopo pochi secondi l'immagine della telecamera interna stacca su un frame fisso: il vetro del parabrezza è già rotto, si notano le gambe di alcuni passanti che si sono avvicinati al veicolo per sincerarsi delle condizioni di conducente e passeggero, che per fortuna usciranno illesi dall'incidente. Sì, perché la telecamera interna ha documentato in tempo reale ilmento del, che si è adagiato su un fianco dopo aver impattato contro un massello diche si è staccato dal resto della pavimentazione.