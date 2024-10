Migranti, Meloni: “Protocollo con Albania funzionerà, determinata ad andare avanti” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La presidente del Consiglio: "Sentenza giudici Roma è irragionevole" "Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli", ma "il Protocollo Italia-Albania funzionerà". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite alla festa per gli 80 anni de 'Il Tempo'. "Non consentirò che un modello che abbiamo individuato, nel pieno rispetto del diritto italiano Sbircialanotizia.it - Migranti, Meloni: “Protocollo con Albania funzionerà, determinata ad andare avanti” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La presidente del Consiglio: "Sentenza giudici Roma è irragionevole" "Avevo messo in conto che ci sarebbero stati degli ostacoli", ma "ilItalia-". Così la presidente del Consiglio Giorgia, ospite alla festa per gli 80 anni de 'Il Tempo'. "Non consentirò che un modello che abbiamo individuato, nel pieno rispetto del diritto italiano

