Unlimitednews.it - Migranti, Marino “La magistratura fa il suo mestiere”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Lafa il proprioe si è espressa, ma credo che sia necessaria una valutazione che vada al di là del lavoro del suo lavoro. Qui si tratta di deportare persone che fuggono dalla fame, dalla violenza e dalla paura in un lager al di fuori del territorio nazionale e fuori dall’Unione europea, in modo che non siano nemmeno protette dalla giurisprudenza europea”. Lo dice l’eurodeputato di Alleanza Verdi Sinistra, Ignazio, in merito al centri per il rimpatrio gestito dall’Italia in Albania. xf4/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo