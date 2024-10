Lopinionista.it - Migranti, Conte: “L’Albania? Tutta una messa in scena”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) ROMA – “Vorrei parlare dello stretto necessario, qui il tema è l’economia, non possiamo consentire a Meloni di distrarci tutti con lo spot albanese. Lo abbiamo detto dall’inizio: ci sono oltre 800 milioni buttati che potevano essere recuperati per la sanità”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, intervenendo alla trasmissione televisiva ‘diMartedì’ su La7. “Tra l’altro – ha aggiunto – forse non è chiaro a tutti, perché fanno tanta confusione: stiamo parlando di? Possono essere portati in Albania solo quelli che vengono soccorsi in acque internazionali, non quelli che sbarcano in Italia.