Agrigentonotizie.it - Migranti, Carmina (M5S): "A Porto Empedocle stessa struttura che c'è in Albania"

Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Le procedure attivate ingià venivano effettuate nel Centro per le procedure accelerate di frontiera, realizzato ad agosto a. Non c’ era quindi alcuna necessità di spendere quasi un miliardo di euro per qualcosa che è già attiva in Italia. Senza considerare le forze