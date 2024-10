Salernotoday.it - "Mercatino delle case comunali" a Laviano, il servizio di Striscia: lite tra Abete e il sindaco

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Come anticipato da Salernotoday, ieri sera è andato in onda ala Notizia ildi Lucanel cosiddetto villaggio anti-stress di: circa 300 fabbricati in legno nati nell'emergenza post terremoto del 1980 e dati in affitto a circa 70 euro al mese. Ma – secondo quanto