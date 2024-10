Quotidiano.net - Mef, boom di investitori stranieri per i nuovi Btp a 7 anni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Grande interesse da parte degliesteri per la recente emissione del nuovo Btp a 7e per la riapertura del Btp a 30. E' quanto si legge in una nota del ministero dell'Economia e delle Finanze che comunica i dettagli dei due collocamenti. In particolare, la quota allocata presso gliè stata pari all'81,1% per il titolo a 7e all'80,9% per il titolo a 30, mentre glidomestici hanno sottoscritto rispettivamente il 18,9% e il 19,1%. L'importo complessivo emesso è stato pari a 13 miliardi di euro per una domanda che ha superato i 200 miliardi di euro, di cui circa 99 miliardi per il nuovo benchmark Btp a 7con scadenza 15 novembre 2031, e circa 107 miliardi per il Btp a 30con scadenza 1° ottobre 2054.