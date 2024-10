Lidentita.it - McDonald’s, registrati negli USA casi di escherichia coli

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un panino diha fatto ammalare diverse personeStati Uniti: secondo il Center for Disease Control and Prevention (CDC) si tratta di, un tipo di batterio che può causare gravi problemi di stomaco, che è stato trovato nei panini Quarter Pounder di. Il virus può causare sintomi come diarrea graveUSAdiL'Identità.