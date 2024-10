Romadailynews.it - Mattone dopo mattone, Xi Jinping guida cooperazione BRICS (3)

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pechino, 23 ott – (Xinhua) – Mentre il presidente cinese Xie diversi altri leader si riuniscono a Kazan, in Russia, per la 16ma edizione delSummit, il mondo torna a puntare i riflettori sul fiorente meccanismo internazionale, per capire in che modo intende portare avanti l’autosviluppo e rispondere ai problemi globali. Sostenitore convinto della, Xi una volta ha paragonato i suoi cinque membri alle cinque dita di una mano: sono corte e lunghe se distese, ma formano un pugno potente se strette insieme. Ora quella mano e’ diventata piu’ grande e piu’ forte, con l’ampliamento dei membri lo scorso anno, ma l’essenza della metafora di Xi e’ sempre piu’ pertinente.