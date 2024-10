Cataniatoday.it - "Matrici urbane", la prima esposizione collettiva di street artist siciliani

Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), è una mostra unica nel suo genere che vede insieme per lavolta 14che, con i loro lavori, attuano una costante rivoluzioneica in un’ottica di rigenerazione e rieducazione estetica, non solo del territorio ma anche concettuale grazie al